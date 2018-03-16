Как провести в Москве «Ночь театров»

24 марта — прекрасный день, точнее, ночь для того, чтобы отправиться в театр. В Москве проходит традиционная акция «Ночь театров». Большинство учреждений подготовили для своих зрителей бесплатные программы: творческие встречи, экскурсии, премьеры, показы фильмов об актерах.

В рамках ежегодной акции «Ночь театров» 24 марта Московский театр-студия Олега Табакова в память об Олеге Павловиче покажет документальный фильм об актерских династиях. Часовая лента «Семейное дело. Театр Табакова» расскажет о семьях, работающих в театре. После сеанса зрители смогут задать вопросы героям картины. Фильм будет показан в репетиционном зале сцены на Сухаревской (Малая Сухаревская площадь, 5). Начало в 22:00. Предварительная запись осуществляется по телефону 8 (495) 623-61-25 и электронной почте tabakov.teatr@mail.ru «Басня» в Театре на Таганке

В ночь театра с 24 на 25 марта в Театре на Таганке состоится премьера спектакля «Басня», которую поставит звезда Венской оперы, один из лучших танцовщиков и хореографов современности, лауреат многочисленных международных премий Андрей Кайдановский

В основе спектакля лежат произведения Лафонтена и Крылова, рассказанные языком танца. Формат спектакля «Басня» определен как пластический, сочетающий в себе хореографию и драматический театр. Это первый опыт работы режиссера в драматическом театре, реализация его давней амбициозной мечты. В свою очередь, для Театра на Таганке это также совершенно новый жанр, этап поиска новой самоидентификации, открытости современным формам выразительности. Идея создания пластического спектакля с участием драматических актеров, синтеза драмы и пластики уже несколько лет занимала Ирину Апексимову , директора Театра на Таганке, и «Басня» станет первым воплощением этого замысла. Вход будет осуществляться по предварительной записи на сайте театра.

Встреча с Людмилой Чирковой в «Гоголь-центре»

Открытая репетиция в «Современнике»

Ночь иллюзий в «Доме 19|07»

Столичный особняк А. К. Поливанова (Денежный переулок, д. 9/6), где проходят показы спектакля в иммерсивном формате «Дом 19|07», станет еще одной площадкой, которая присоединится к акции «Ночь театров». 24 марта в 22:07 двери старинной усадьбы распахнутся для желающих испытать мистические впечатления от ночной прогулки по дому. Герои постановки проведут для зрителей эксклюзивную экскурсию, расскажут о тайнах, которые хранит дом, и продемонстрируют несколько чудес: оживающая картина, парящие в воздухе предметы и двери, ведущие в никуда… Соответствующее настроение будет задавать постановщик трюков в спектакле Андрей Рэй и артисты постановки. После экскурсии желающие могут остаться на творческую встречу с актерами и создателями спектакля, которая пройдет в формате чаепития с угощениями от прославленного кондитера Алдиса Бричевса. Мероприятие тем интереснее, что в обычные дни попасть на экскурсию в особняк Поливанова нельзя. Вход будет осуществляться по предварительной записи на сайте dom1907.ru.

Творческая встреча в Театре на Малой Бронной

Ночь театров с «РЕВЕРСом»

Показы спектакля на пределе физических возможностей «РЕВЕРС» состоятся в Московском театре мюзикла 23 и 24 марта в рамках ежегодной акции «Ночь театров». «РЕВЕРС» — это история о внешней и внутренней борьбе человека. О его самых низких и самых прекрасных проявлениях, которые обнаруживаются только в экстремальной ситуации. Актеры «РЕВЕРСа» стирают границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой. Падения с высоты, полеты над зрителями, балансирование на динамических пилонах и другие трюки — не просто эффектные приемы, но средство повествования и раскрытия внутреннего мира персонажей.

«Признаться, наша ночь театра началась 21 февраля — в день премьеры спектакля «РЕВЕРС», — говорит художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой . — Эта ни на что не похожая постановка стала первым экспериментом в ночной программе Театра мюзикла, которую мы планируем развивать и в дальнейшем концептуальными проектами, связанными с разными направлениями современной молодежной культуры. Так что в нашей афише «Ночь театра» пропишется на постоянной основе».

24 марта зрители смогут посмотреть спектакль бесплатно по предварительной регистрации. Перед показом состоится встреча с режиссерами проекта Андреем Кольцовым и Ириной Дрожжиной. О регистрации будет объявлено в группах Театра мюзикла в социальных сетях. Начало встречи: в 22:15. Начало спектакля: в 23:00.

Экскурсия по закулисью в Et Cetera

В Ночь театров здесь состоятся экскурсия по закулисью и творческий мастер-класс династии гримеров Николая Марии Максимовых . Николай Максимов — легендарный художник-гример, проработавший в театре более семидесяти лет. Он работал над созданием образов более чем в 300 спектаклях. Дело гримера продолжает в театре Et Cetera его дочь Мария Максимова. Она окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ, но не стала актрисой, а пошла по стопам отца и теперь работает с известными режиссерами. Гости вечера смогут перевоплотиться в любимого киноперсонажа.

Театр Романа Виктюка в рамках акции «Ночь в театре» 24 марта проведет открытую репетицию-тренинг по пластике и акробатике. Зрители увидят, как создаются необычные, а порой и рискованные трюки на сцене. Параллельно на экране будут транслировать отрывки из известных спектаклей труппы: «Саломея», «Федра», «Венецианка», «Маугли. Доброй охоты!», в постановке которых используются сложная акробатика и хореография. Для просмотра репетиции необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (495) 603-06-95. Регистрация начнется 16 марта. А в 21:00 зрителей приглашают на «Чаепитие с артистом» в театральное кафе (улица Стромынка, дом 6). Запись по телефону: +7 (495) 603-06-95.

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