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В мэрии Москвы назвали дату и время похорон Олега Табакова
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В мэрии Москвы назвали дату и время похорон Олега Табакова 

Говорит Москва 14 марта 2018
Фото: MosDay.ru
До этого попрощаться с народным артистом СССР можно будет в МХТ имени Чехова, этим театром Табаков руководил 18 лет.
Олег Табаков умер 12 марта после продолжительной болезни. Ему было 82 года.
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В МХТ имени А. П. Чехова на три дня отменены все спектакли из-за смерти Табакова Движение в центре Москвы изменят 18 марта из-за концерта в честь Крыма Прощание с Олегом Табаковым пройдёт на исторической сцене МХТ имени А. П. Чехова
 Ещё 11 источников 
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