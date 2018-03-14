Ещё
Табаков в не опубликованном интервью: я буду лоббировать напоминание о нравственности человеческой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Табаков в не опубликованном интервью: я буду лоббировать напоминание о нравственности человеческой 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: Главный региональный
Худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков в не опубликованном интервью рассказал, в чем вы видите свою главную задачу, как председатель общественного совета "Общественного телевидения России".
"Я буду лоббировать напоминание о нравственности человеческой, о наличии таких понятий, как сострадание, милосердие, и такой части души человеческой, как культура. Сначала сделаю, а потом вы мне скажете, получилось у меня или нет.
Рассказывать пока нечего. Мне очень часто в последнее время становится стыдно от словоблудия в комментариях моих коллег", — цитирует его слова газета «Известия».
В декабре 2012 года худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков дал интервью «Известиям». Впоследствии он завизировал текст, но его помощнице Алле Шполянской (ныне тоже покойной) ответы показались слишком резкими. Олег Павлович прислушался к ее мнению и попросил отложить публикацию
Газета.Ru: последние новости
Назван временно исполняющий обязанности директора МХТ имени Чехова "Табакерка" отменила спектакль из-за смерти Табакова Умер Олег Табаков
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение