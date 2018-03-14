Табаков в не опубликованном интервью: я буду лоббировать напоминание о нравственности человеческой

"Я буду лоббировать напоминание о нравственности человеческой, о наличии таких понятий, как сострадание, милосердие, и такой части души человеческой, как культура. Сначала сделаю, а потом вы мне скажете, получилось у меня или нет.

Рассказывать пока нечего. Мне очень часто в последнее время становится стыдно от словоблудия в комментариях моих коллег", — цитирует его слова газета «Известия»

В декабре 2012 года худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков дал интервью «Известиям». Впоследствии он завизировал текст, но его помощнице Алле Шполянской (ныне тоже покойной) ответы показались слишком резкими. Олег Павлович прислушался к ее мнению и попросил отложить публикацию