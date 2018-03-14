Воспитанники приморской Вагановки будут танцевать на сцене Большого театра?

Вижу приморских учеников Академии балета в спектаклях Мариинского театра во Владивостоке. А что-то большее им не доверяют?

О. Сафонова, Владивосток

— Воспитанники филиала из Приморья примут участие в юбилейной постановке Вагановской академии, — рассказал ректор Академии Русского балета им. Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе . — 3 июня ученики отправятся в Санкт-Петербург, там состоится первое выступление в Мариинском театре, даты ещё уточняются. Затем, 19 июня, выступят в Москве на сцене Большого театра, 20 июня — в Кремле.

Первый балетный класс филиала открыт во Владивостоке 1 сентября 2016 г. Его сформировали из 12 девочек и мальчиков возраста 10-11 лет, которых ректор академии выбрал лично. Сейчас в филиале обучается 20 воспитанников из Владивостока, Артёма, Находки, Уссурийска, Хабаровска и Южно-Сахалинска. Ребята регулярно выступают в спектаклях Приморской сцены Мариинского театра «Щелкунчик» и «Корсар».