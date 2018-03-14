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Воспитанники приморской Вагановки будут танцевать на сцене Большого театра?
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Воспитанники приморской Вагановки будут танцевать на сцене Большого театра? 

АиФ-Владивосток 14 марта 2018
Фото: Vladnews.ru
Вижу приморских учеников Академии балета в спектаклях Мариинского театра во Владивостоке. А что-то большее им не доверяют?
О. Сафонова, Владивосток
— Воспитанники филиала из Приморья примут участие в юбилейной постановке Вагановской академии, — рассказал ректор Академии Русского балета им. Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе. — 3 июня ученики отправятся в Санкт-Петербург, там состоится первое выступление в Мариинском театре, даты ещё уточняются. Затем, 19 июня, выступят в Москве на сцене Большого театра, 20 июня — в Кремле.
Первый балетный класс филиала открыт во Владивостоке 1 сентября 2016 г. Его сформировали из 12 девочек и мальчиков возраста 10-11 лет, которых ректор академии выбрал лично. Сейчас в филиале обучается 20 воспитанников из Владивостока, Артёма, Находки, Уссурийска, Хабаровска и Южно-Сахалинска. Ребята регулярно выступают в спектаклях Приморской сцены Мариинского театра «Щелкунчик» и «Корсар».
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