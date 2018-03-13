Назван врио директора МХТ имени Чехова 

Стал известен временно исполняющий обязанности директора МХТ имени Чехова, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Как заявила помощник художественного руководителя театра по работе со СМИ Мария Малкина, это Юрий Кравец.
"Согласно уставу, в таких ситуациях временно исполняющим обязанности директора театра МХТ имени Чехова становится первый заместитель художественного руководителя", — пояснила Малкина.
По ее словам, это уже произошло автоматически, и вероятно, позже будет приказ из Минкультуры.
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