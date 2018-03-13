Ещё
В Московском театре оперетты поставили «Собаку на сене»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Московском театре оперетты поставили «Собаку на сене» 

Ревизор.ru 13 марта 2018
Фото: Пресс-служба Московского театра оперетты
В Московском театре оперетты 3 марта состоялась премьера мюзикла "Собака на сене", поставленного по испанской комедии Лопе де Вега, сообщает metronews.ru.
Постановка "Собака на сене" известна по фильму, снятому в 1977 г., а теперь она представлена на театральной сцене. Московский театр оперетты бережно обошёлся с классическим сюжетом "Собаки на сене", но комедия превратилась в лирическую историю.
Сюжет рассказывает о графине Диане, которая любит своего безродного слугу Теодоро и не может позволить себе проявить чувство. Однако всё разрешается благополучно. Диану сыграли Елена Зайцева и Василиса Николева, а Теодоро — Павел Иванов и Леонид Бахталин.
Ревизор.ru: последние новости
Умер Олег Табаков Рудольф Нуреев – если бы он жил до сих пор, то отмечал бы сегодня 80-летний юбилей Имя Олега Табакова возможно присвоят школе и дворцу творчества в Саратове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение