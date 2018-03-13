В Московском театре оперетты поставили «Собаку на сене»

В Московском театре оперетты 3 марта состоялась премьера мюзикла "Собака на сене", поставленного по испанской комедии Лопе де Вега, сообщает metronews.ru

Постановка "Собака на сене" известна по фильму, снятому в 1977 г., а теперь она представлена на театральной сцене. Московский театр оперетты бережно обошёлся с классическим сюжетом "Собаки на сене", но комедия превратилась в лирическую историю.