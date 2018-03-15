На сцену нижегородского театра «Комедiя» выйдут «Голодранцы и аристократы»

Премьеры спектакля «Голодранцы и аристократы» состоится в театре «Комедiя» 17 марта. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Спектакль поставлен по пьесе итальянского актера и драматурга Эдуардо Скарпетты. Зрители увидят комедию о двух нищих семействах, которые ютятся под одной крышей и вскоре будут изгнаны из свое жилища за долги. Они готовы пойти на любую авантюру. За тарелку похлебки нищие соглашаются помочь молодому аристократу добиться руки его возлюбленной. Публику ждут неожиданные события и разоблачения, интриги и тайны.

Напомним, нижегородский ТЮЗ готовится к премьере спектакля «Странный парень».

Фото: Театр «Комедiя»