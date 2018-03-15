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На сцену нижегородского театра «Комедiя» выйдут «Голодранцы и аристократы»
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На сцену нижегородского театра «Комедiя» выйдут «Голодранцы и аристократы» 

Vgoroden.ru 15 марта 2018
Фото: Vgoroden.ru
Премьеры спектакля «Голодранцы и аристократы» состоится в театре «Комедiя» 17 марта. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
Спектакль поставлен по пьесе итальянского актера и драматурга Эдуардо Скарпетты. Зрители увидят комедию о двух нищих семействах, которые ютятся под одной крышей и вскоре будут изгнаны из свое жилища за долги. Они готовы пойти на любую авантюру. За тарелку похлебки нищие соглашаются помочь молодому аристократу добиться руки его возлюбленной. Публику ждут неожиданные события и разоблачения, интриги и тайны.
Спектакль поставила лауреат премий Нижнего Новгорода Надежда Ковалева, костюмы создал известный театральный художник Борис Шлямин. Главный роди исполнят заслуженные артисты РФВалерий Кондратьев, Василий Попенков, Ольга Удалова, Марина Вязьмина, а также другие актеры «Комедiи».
Напомним, нижегородский ТЮЗ готовится к премьере спектакля «Странный парень».
Фото: Театр «Комедiя»
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