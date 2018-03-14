«Табакерка» приедет с гастролями в Саратов

В рамках федерального проекта "Большие гастроли" Московский театр "Табакерка", руководителем которого являлся актёр Олег Табаков , покажет на сцене Академического театра драмы им. Слонова такие спектакли, как "Кинастон", "Волки и овцы", "Брак 2.0", "Школа жён". Показы гастрольных спектаклей будут идти на саратовской сцене с 21 по 25 апреля.

21 и 22 апреля саратовцы увидят спектакль "Кинастон", поставленный по пьесе современного американского драматурга Джеффри Хэтчера. Сюжет постановки рассказывает о невероятно обаятельном, изящном и тонком актёре XVII века Эдварде Кинастоне, который являлся популярным исполнителем женских ролей. Он блистал в роли Дездемоны перед лондонской публикой. Однако всё изменилось, когда Карл II издал указ принимать в театральные труппы актрис. Главную роль сыграет Максим Матвеев

23 апреля зрителям Саратова покажут постановку "Волки и овцы" режиссёра Константина Богомолова , который представил своё видение пьесы Александра Островского и перенёс действие из 1870-х годов в первую половину XX века. Сюжет спектакля рассказывает о молодой, богатой и красивой вдове Купавиной, мечтающей о любви и счастье и не представляющей, что на её богатство претендуют многие, в том числе властная помещица Мурзавецкая. Она хочет запугать и обмануть Купавину, чтобы заполучить её деньги, но тут из Петербурга приезжает гораздо более расчётливый молодой человек Беркутов. Он давно мечтает завладеть молодой Купавиной и её капиталами. Между Беркутовым и мошенниками Мурзавецкой разворачивается конфликт.

24 апреля саратовские зрители увидят спектакль-водевиль "Брак 2.0" по одноактным пьесам Антона Чехова . Их поставил на сцене ученик Олега Табакова Александр Марин . В основу сюжета легли такие чеховские произведения, как "Свадьба", "Предложение", а также рассказы "Через 10 — 15 лет" и "По-американски". В основе постановки — проблемы, актуальные и на сегодняшний день: бытовые и житейские вопросы, связанные с желанием выгодно жениться или выйти замуж. В связи с этим брак превращается в тайную систему купли-продажи, в центре которой находится невеста. Персонажи постановки намеренно гротескны и комедийны, однако в них заметна печать чеховской обречённости. Создавая спектакль, Александр Марин обратился к фильму "Свадьба" с Фаиной Раневской, снятому в 1944 году.

25 апреля саратовцам представят постановку "Школа жён" по комедии Жана-Батиста Мольера, написанной в 1662 г. Сюжет спектакля рассказывает о немолодом парижском буржуа Арнольфе, который намерен жениться. Но, зная довольно распущенные нравы молодых женщин Парижа и боясь измен, он сочиняет план по воспитанию идеальной жены и берёт из деревни девушку Агнесу. Он ей внушает, что жена — это рабыня мужа без собственного мнения. Но Агнес влюбляется в юношу Ораса, и воспитатель терпит неудачу.