Бессмертная трагедия тронула сердца посетителей ресторанного дворика

Во вторник, 13 марта, в здании Центрального рынка на Рождественском бульваре состоялось первое выступление в рамках ежегодного театрального фестиваля «Золотая маска в городе».

Открыл серию необычных уличных перформансов новокуйбышевский театр-студия «Грань». Его артисты представили случайным зрителям, посетителям Центрального рынка, несколько отрывков из трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир». Впрочем, только небольшим отрывком актеры не ограничатся — полную версию современного осмысления пьесы великого английского драматурга жители столицы смогут увидеть на Малой сцене Театра Наций во время основной программы «Золотой маски — 2018» в течение недели, начиная с сегодняшнего дня.

Стоит отметить, что даже укороченная версия постановки, сыгранная посреди шумного ресторанного дворика, произвела на присутствующих большое впечатление. Люди отрывались от своих занятий и подходили поближе к импровизированной сцене, где разворачивалась трагедия Лира и его дочерей.

— Думаю, наше выступление стало отличной затравкой для людей. Мне кажется, даже не столь важно, интересуются они театром или нет. Для некоторых это станет хорошим поводом поближе познакомиться с произведениями Уильяма Шекспира, — поделился актер театра-студии «Грань» Сергей Поздняков

Впрочем, отметил артист, выступление в таком необычном месте стало серьезным испытанием для его актерских навыков. По сравнению с прошлым годом, отметил Сергей Поздняков, когда площадкой для выступления проекта «Золотая маска в городе» стал книжный магазин, нынешние условия заставили посмотреть на свою игру с новой стороны.

— Здесь громкая музыка, тесное пространство, поэтому приходилось импровизировать с помощью громкости и интонации голоса, — продолжил Сергей Поздняков. — Пришлось приложить значительные усилия, чтобы увлечь зрителей. Не каждый готов оторваться от отдыха даже ради театра. А до некоторых людей просто не долетал звук.

Тем не менее своим выступлением артисты новокуйбышевского театра-студии «Грань», без сомнения, доказали, что предложение открыть фестиваль своим «Королем Лиром» они получили не случайно. Это подтверждает и количество номинаций «Золотой маски», на которые выдвинут этот спектакль.

Претендовать на престижную премию «Король Лир» будет в категориях «спектакль малой формы», «работа режиссера», «работа художника по костюмам» и «работа художника по свету». При этом увидеть актеров «Грани» можно будет не только в амплуа героев Уиль яма Шекспира. На «Золотую маску — 2018» актеры привезли и экспериментальный спектакль «Театр теней Офелии», поставленный по короткой сказке современного немецкого писателя Михаэля Энде . Сцену там артисты поделят с куклами, которые помогут им создать для зрителей, как выражаются авторы пьесы, «ощущение рождения чуда».

В целом за оставшиеся 30 дней театрального праздника москвичей и гостей столицы еще не раз успеют удивить и порадовать театральные коллективы со всей России, которые привезли с собой в наш город множество постановок в самых разных жанрах: оперы, мюзикла, драмы, классического и современного танца. Отдельного внимания заслуживает оригинальный спектакль-лекция, написанный специально для молодежи, который сыграют на ступенях старинной лестницы в здании факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

— Театр украшает город, он радует нас, заставляет нас смеяться, думать, чувствовать, видеть мир более разнообразным, — подчеркнула генеральный директор национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина

Напомним, что театральная премия «Золотая маска» была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей Российской Федерации, и с тех пор каждую весну в столице выбираются и чествуются лучшие театральные коллективы со всей страны, тщательно отобранные экспертными советами, состоящими из известных театральных критиков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Бакурадзе, художественный руководитель театра-студии «Грань»:

— Конечно, чтобы полностью проникнуться нашим видением спектакля «Король Лир», его нужно посмотреть целиком. При этом я уверен, что каждый зритель увидит в постановке что-то свое, важную именно для себя тему, заложенную великим Шекспиром в своей пьесе.