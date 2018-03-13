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В Приморье несовершеннолетние осужденные поздравляли осужденных женщин песнями и танцами
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В Приморье несовершеннолетние осужденные поздравляли осужденных женщин песнями и танцами 

Prim.News 13 марта 2018
Были представлены музыкальные и танцевальные постановки.
Сотрудники организовали выезд несовершеннолетних осужденных в ИК-10, где воспитанники поздравили женщин музыкальными и танцевальными постановками, стихами и кукольным спектаклем, а также вручили им подарки, сделанные своими руками. Осужденные женщины отблагодарили гостей творческими номерами и пирогами.
Сотрудники учреждений организовали выступление творческой группы несовершеннолетних осужденных в исправительной колонии №10. Под руководством учителей школы НВК воспитанники готовились к выступлению заблаговременно: писали сценарий, учили стихотворения и изготавливали декорации. Подростки представили для осужденных женщин насыщенную концертную программу, в которую вошли вокальные и танцевальные композиции, стихи и кукольное представление театра «Рампа». Несовершеннолетние осужденные выразили свои творческие способности не только на сцене, но и в поделках — они вручили женщинам индивидуальные подарки, сделанные своими руками.
Осужденные женщины в свою очередь отблагодарили гостей творческими номерами и пирогами собственного приготовления. Также одному из воспитанников представилась возможность встретиться с мамой, которая отбывает наказание в ИК-10. Отметим, что подобные встречи являются мощным мотивационным фактором для осужденных. Таким образом реализуется поддержка и сохранение семейных и социальных связей — достаточно важная социальная ориентация лиц в условиях изоляции. Подобные мероприятия являются важной составляющей воспитательной работы с осужденными: таким образом сотрудники организовывают полезную занятость осужденных, налаживают их социальные связи, развивают творческие способности и совершенствуют процесс ресоциализации, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.
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