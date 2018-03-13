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Назван врио директора МХТ им. Чехова
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Назван врио директора МХТ им. Чехова 

ТК «Звезда» 13 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В Министерстве культуры Российской Федерации назвали имя временно исполняющего директора МХТ им. Чехова.
Временно исполняющим обязанности руководителя МХТ им. Чехова станет первый заместитель художественного руководителя Юрий Кравец.
Об этом сообщил заместитель министра культуры России Александр Журавский, передает РИА Новости.
Накануне, 12 марта, из жизни ушел директор МХТ знаменитый актер и режиссер Олег Табаков. Он умер после продолжительной болезни и будет похоронен на Новодевичьем кладбище неподалеку от могил Леонида Броневого и Владимира Зельдина.
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