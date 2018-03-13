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Алиса Фрейндлих: получила колоссальное удовольствие от прочтения Толстого
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Алиса Фрейндлих: получила колоссальное удовольствие от прочтения Толстого 

Газета.Ru 13 марта 2018
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих рассказала, к каким книгам возвращается.
"День восьмой" Торнтона Уайлдера и «Взгляни на дом свой, ангел» Томаса Вулфа когда-то произвели на меня сильное впечатление.
Я уже не говорю про «Мастера и Маргариту». Смешно сказать, но когда-то «Война и мир» была прочитана мной по принуждению, в рамках школьной программы.
Сейчас же, когда мы в театре ставили спектакль по этому роману, я, конечно же, взяла на себя труд перечитать его.
Получила колоссальное удовольствие, потому что теперь уже вдавалась в подробности. Этот разговор с Толстым вдруг показался мне интересным. Хороший получился разговор", — цитирует ее слова газета «Известия».
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