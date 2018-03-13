Алиса Фрейндлих: получила колоссальное удовольствие от прочтения Толстого

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих рассказала, к каким книгам возвращается.

"День восьмой" Торнтона Уайлдера и «Взгляни на дом свой, ангел» Томаса Вулфа когда-то произвели на меня сильное впечатление.

Я уже не говорю про «Мастера и Маргариту». Смешно сказать, но когда-то «Война и мир» была прочитана мной по принуждению, в рамках школьной программы.

Сейчас же, когда мы в театре ставили спектакль по этому роману, я, конечно же, взяла на себя труд перечитать его.