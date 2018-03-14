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МХТ имени Чехова на три дня отменил все спектакли
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МХТ имени Чехова на три дня отменил все спектакли 

Газета.Ru 14 марта 2018
МХТ имени Чехова в связи с кончиной Олега Табакова на три дня отменил все спектакли, передает ТВ Центр.
Временно исполняющим обязанности директора театра назначен Юрий Кравец.
Мастера не стало накануне. Ему было 82 года.
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