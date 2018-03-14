Петербургский Михайловский театр отправляется на гастроли в Ирландию

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости . Оперная труппа Михайловского театра впервые выступит в Дублине, пять спектаклей «Тоски» Джакомо Пуччини пройдут с 14 по 18 марта на сцене Bord Gais Energy Theatre.

Заглавную партию в спектакле исполнят солистка Михайловского театра Мария Литке и ирландская певица Селин Бирн, которую в Петербурге слышали в «Тоске» 11 ноября.

"В Дублине Михайловский театр представит не русский репертуар, чего обычно ждут от театров из России, но одно из знаковых названий, пользующихся популярностью во всем митре — «Тоска» Джакомо Пуччини", — сказал художественный руководитель театра Владимир Кехман

Премьера «Тоски» в постановке Станислава Гаудасинского состоялась на сцене Михайловского театра 28 февраля 1999 года. Опера была представлена в полном соответствии с замыслом автора.

Зарубежные гастроли «Тоски» — не первые. Эту постановку уже видели в 2009 году зрители пяти городов Японии.

Заключительный спектакль гастрольного тура состоится 18 марта в день выборов президента Россиии. Артисты и сотрудники Михайловского театра, участвующие в поездке, проголосуют на избирательном участке в российском посольстве в Дублине.