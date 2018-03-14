«Маленького принца» представят в районе Люблино

Премьерный показ спектакля для детей «Маленький принц» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери состоится на площадке библиотеки № 130 района Люблино.

— Спектакль «Маленький принц» представят актеры «Театра для всех», — сообщила главный библиотекарь учреждения Марина Петелина. — Постановка рассчитана на юных зрителей от шести лет.

Премьера пройдет 16 марта по адресу: улица Краснодарская, дом 20/1. Спектакль начнется в 16.00. Вход свободный для всех желающих. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 358-77-71.