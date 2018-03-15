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Иван Ургант посоветовал искать причины челябинского смога в детсадах
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Иван Ургант посоветовал искать причины челябинского смога в детсадах 

АиФ 15 марта 2018
Фото: АиФ
В очередном выпуске своей программы 15 марта ведущий Иван Ургант поиронизировал над действиями челябинской прокуратуры, которая обвинила Дворец спорта «Юность» во вредных выбросах, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Иван Ургант заявил, что неслучайно второй раз обращается к теме смога над Челябинском, так как положение в городе «ужасное», а затем с нескрываемым сарказмом начал рассказывать о ситуации вокруг Дворца спорта. Ведущий рассказал, что, видимо, работники прокуратуры объехали все заводы и нигде не нашли недостатков — мол, где-то у заводов даже «дачи надо ставить», а вот Дворец спорта и является источником загрязнения.
Напоследок Иван Ургант посоветовал проверить еще детские садики Челябинска: «Вот где смрад-то, наверное!».
Напомним, что ещё ранее претензии к Дворцу спорта вызывали насмешки и негодование у самих челябинцев, которые знают, кто на самом деле загрязняет воздух в городе.
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