Иван Ургант посоветовал искать причины челябинского смога в детсадах

В очередном выпуске своей программы 15 марта ведущий Иван Ургант поиронизировал над действиями челябинской прокуратуры, которая обвинила Дворец спорта «Юность» во вредных выбросах, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Иван Ургант заявил, что неслучайно второй раз обращается к теме смога над Челябинском, так как положение в городе «ужасное», а затем с нескрываемым сарказмом начал рассказывать о ситуации вокруг Дворца спорта. Ведущий рассказал, что, видимо, работники прокуратуры объехали все заводы и нигде не нашли недостатков — мол, где-то у заводов даже «дачи надо ставить», а вот Дворец спорта и является источником загрязнения.

Напоследок Иван Ургант посоветовал проверить еще детские садики Челябинска: «Вот где смрад-то, наверное!».

Напомним, что ещё ранее претензии к Дворцу спорта вызывали насмешки и негодование у самих челябинцев, которые знают, кто на самом деле загрязняет воздух в городе.