Ростовские общественники призвали греков на защиту Театра кукол

Ростовские общественники направили донским чиновникам петицию, в которой просят не передавать РПЦ здание Театра кукол. Они обнаружили в городском архиве интересный документ, который, с их слов, подтверждает, что земельный участок никогда не принадлежал православной церкви.

— Уже в этом году артисты Театра кукол будут вынуждены покинуть родные стены, и мне не верится, что коллективу предложат достойное помещение, — рассказала 161.ru член совета регионального ВООПиК Оксана Мордовина. — Я решила покопаться в архивах и детально изучить вопрос: на каком основании участок был передан РПЦ. И вдруг обнаружила, что изначально собственником здания являлась иностранная религиозная организация — греческую церковь возвели на пожертвования эллинских граждан и средства Эллинского правительства. В найденном документе от 29 мая 1921 года говорится, что поскольку храм иностранный, на него не распространялось действие декрета СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Ведь он с Российским государством и не был ничем соединен.

Дальше общественники ссылаются на ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной и муниципальной собственности» от 30 ноября 2010 года. В одном из пунктов ст. 8 говорится, что российским религиозным организациям могут отказать в передаче имущества, если оно ранее принадлежало иностранной религиозной организации. Так городские активисты пришли к выводу, что РПЦ не может претендовать на здание Театра кукол.

В своих доводах общественники опираются на этот документ

Также Мордовина нашла заключение старшего инженера от 22.06.1965 года, из которого следует, что строительная организация УНР-612 самовольно разобрала кладку бывшего здания греческой церкви, и теперь «вся территория завалена строительным мусором, от разборки кирпичной кладки мраморные детали не разбираются, а варварски разбиваются». В документе инженер просил выдать разрешение на строительство надземной части, «так как объем работ по ленточным фундаментам невелик». Члены ВООПиК убеждены, что речь шла о разрушении старого и строительстве нового фундамента.

У представителей Ростовской епархии своя позиция на этот счет. С их слов, греческая церковь никогда не принадлежала иностранцам, а те, кто так рассуждает, имеют слабое представление об истории церкви и ее каноническом устройстве.

— Никогда на территории СССР и в Ростовской области, в частности, не существовало автономного греческого храма, который подчинялся бы не РПЦ, а Элладской православной церкви. Иностранцы не имеют права открывать свои приходы на нашей канонической территории. Так было и в советские годы. Если болгары, грузины или абхазцы захотят построить свой храм и соберут на него деньги, это еще не значит, что священнослужители начнут подчиняться грузинскому патриарху Илии II либо болгарскому Неофиту. Его просто в народе могут называть «болгарским» или «грузинским». То же самое с греческим храмом Благовещения Пресвятой Богородицы, на месте которого сегодня стоит Театр кукол. Да, он построен на пожертвования российских граждан эллинского происхождения, но от этого он не стал «иностранным», — пояснил пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский

Акт приемки подтверждает: здание реконструировали, а не снесли

Утверждение, что Театр кукол был построен в 60-е годы с нуля, представитель епархии назвал «бредом». Коммунисты разобрали купол и входной портик с лестницей, но сами стены, пилястры, внутренние колонны, алтарную часть сохранили. В акте приемки здания от 1967 года четко видно, что храм остался на прежнем месте, а внутри него сделаны пристройки (они отмечены розовым цветом).

— Общественники убеждены, что здание сровняли с землей, а пусть они поспрашивают тех людей, которые жили в 60-е годы. Уверен, никто из ростовчан не скажет, что постройку снесли, а на ее месте возвели новую, — пояснил Петровский. — В том документе инженера, который нашла Мордовина, скорее всего, описывается строительство стеклянного входа в театр.

Тем не менее члены регионального ВООПиК передали сегодня свое обращение замгубернатора области Сергею Бондареву . Они просят рассмотреть представленные доводы и вынести справедливое решение.

Театр появился на месте греческого храма Благовещения Пресвятой Богородицы

Шумиха вокруг Театра кукол поднялась весной 2014 года, когда епархиальное управление Донской митрополии объявило о своих намерениях (на основании федерального закона о реституции церковного имущества) забрать здание в Университетском переулке, 46. Греческую церковь, которая стояла на этом месте, коммунисты ликвидировали в 1959 году. Постройку передали школе, а в 1967 году здесь разместился театр. Скоро здание должны передать РПЦ, и оно превратится в древлехранилище, где будет выставлена коллекция церковных артефактов. В Донской митрополии заверили, что пока вопрос с переездом не будет окончательно решен, артистов на улицу никто не выгонит.