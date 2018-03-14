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Сцене и музеям Приморья поможет федеральный бюджет
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Сцене и музеям Приморья поможет федеральный бюджет 

АиФ-Владивосток 14 марта 2018
Фото: АиФ-Владивосток
Врио губернатора Андрей Тарасенко на встрече с коллективами театров, музеев, домов культуры и других учреждений отрасли заявил о том, что в ближайшее время в Приморье появятся новые меры поддержки работников культуры края.
Как отмечалось на встрече, президентом России сделано многое, чтобы сделать Владивосток культурной столицей региона. За последние несколько лет открыта Приморская сцена Мариинского театра, отремонтирован Владивостокский цирк, в послании к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что именно во Владивостоке реализуют первый в стране проект Единого музейного комплекса.
По словам главы региона, задача краевой и муниципальных властей — обеспечить рост заработной платы работников культуры. Андрей Тарасенко добавил, что в администрации края рассматривается возможность внедрения компенсации сотрудникам учреждений культуры за коммунальные услуги. Краевой бюджет готов вкладываться в материальную базу сельских домов культуры. Зашла и о создании комфортных условий труда для сотрудников учреждений культуры в муниципалитетах.
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