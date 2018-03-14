«Разодрать театр на части не получится»: что известно о будущем волгоградского НЭТа

Волгоградцы спустя несколько дней после смерти Отара Джангишерашвили прочат НЭТу новых руководителей и даже называют имена конкретных кандидатов. Что известно о будущем театра? Ждать ли его переименования и кардинальной смены имиджа? Эти вопросы корреспондент V1.ru задал артистам и чиновникам от культуры.

— Временно исполняющим обязанности назначили меня, — рассказывает главный бухгалтер НЭТа Ангелина Шершень. — Неужели вы думаете, что всего через 2–3 дня после смерти человека нам скажут о новом руководителе? Не знаю, откуда поползли гадкие слухи и почему люди называют вполне конкретные фамилии. После смерти Отара Ивановича не прошло даже 9 дней… Я считаю это какими-то провокациями против коллектива, который только что потерял своего отца и, безусловно, переживает за свое будущее.

— Мы каждый день собираем аншлаги. В московских театрах такое редко встретишь. У меня в госзадании написано — 80%. А наполняемость нашего зала — 90, а то и 95%. Конечно, можно пересмотреть концепцию. Никто не против приглашать сторонних режиссеров. Отар Иванович воспитал новое поколение. Например, в апреле мы покажем постановку его молодого ученика, — Ангелина Шершень.

Проводив Отара Джангишерашвили, артисты продолжили репетиции и подготовку к премьерам.

— Театр живет, он не остановился, — в один голос подтверждают все сотрудники НЭТа.

И всё же не думать о новых назначениях не могут ни актеры, ни руководство.

— Конечно, мы хотим, чтобы новым режиссером стал человек из нашего театра, — продолжает Ангелина Шершень. — Пришлому человеку будет очень трудно управлять махиной, которая работала без сбоев 30 лет. Да и вряд ли сплоченный коллектив примет кого-то нового. Я уверена и в том, что за месяц полностью перекроить репертуар театра невозможно — приглашайте хоть 100 режиссеров. Так быстро не рушится старое и не строится новое. Тем более в середине театрального сезона. Если кто-то хочет раскачать нас изнутри, то это просто бесполезно. Дружный коллектив сумел пережить все проверки и отыграть все возможные суды. Не надо никакого ажиотажа: имя нового руководителя я, надеюсь, узнаю одной из первых. Пока могу сказать лишь, что НЭТ работает в прежнем режиме, собирает аншлаги и готовится к апрельской и майской премьерам.

— Коллектив, конечно, немного опасается. Простите, даже 9 дней не прошло. А уже начались какие-то гадкие разговоры. Я уже вторые сутки пытаюсь успокоить коллектив, — Ангелина Шершень.

«Хотим, чтобы раз — и плавно, гладко, как по маслу»

— У нас только что прошли похороны, и о будущем театра мы почти ничего не знаем, — признается народная артистка России Алла Забелина . — Обсуждать какие-то кандидатуры, говорить и так, и эдак можно лишь после того, как появятся какие-то конкретные предложения. Конечно, мы надеемся, что новым художественным руководителем станет кто-то из НЭТовцев. Но никакого страха перед варягами у нас нет. Хотелось бы лишь, чтобы всё было плавно, гладко, как по маслу.

Сравнивать нового худрука с Отаром Джангишерашвили — самое бесполезное и глупое занятие, уверены ведущие артисты НЭТа.

— Отар Иванович был невероятно ярким человеком. Поверьте, это не пафос и не фарс, — рассуждает Алла Забелина. — Да и не бывает такого, чтобы после одного яркого человека пришел другой, еще более яркий. Тем не менее нужно жить дальше, нужно работать. Лично я больше всего боюсь возмущений внутри коллектива. Не хотелось бы, чтобы уникальный дух НЭТа был разрушен. При одной мысли о том, что выстроенный театр могут разодрать на части, я плачу. Отар Иванович всегда боролся против этого. Он был такой сильный лидер, что у нас даже не возникало мыслей о раздорах. Знаете, с нами не нужно бороться: новый режиссер должен принять нас, а мы его.

О возможной смене амплуа актеры Нового экспериментального театра говорят намного спокойнее и веселее.

— Этого мы не боимся. Наоборот, каждый актер был бы счастлив попробовать себя в новой и неожиданной роли, — уверена Алла Забелина. — Отар Иванович чего только с нами ни делал, как только ни менял и чего только ни придумывал. В этом смысле у нас не было и нет ничего устоявшегося. Такое нам не страшно.

— Надежды одни. Мы хотим, чтобы с нами остались те люди, которых хотел назначить и назначил наш Отар Иванович. Задача-то у нас одна: во что бы то ни стало сохранить театр Отара Ивановича. Для тех, кто искренне и не очень переживает за нашу судьбу, могу сказать: НЭТ жив, с ним ничего не случилось. Несмотря на общее горе, мы не остановились. И никакой причины для того, чтобы менять руководство и репертуарную политику, нет. Мы не остановились — репетируем, работаем, — ведущая артистка НЭТа Екатерина Мелешникова

«Поговорим через 40 дней»

— Есть православные традиции. Пока не пройдет 40 дней со дня кончины Отара Джангишерашвили, ни я, ни председатель областного комитета культуры не будут обсуждать кандидатов в новые художественные руководители НЭТа, — комментирует председатель думского комитета по культуре Александр Осипов . — Отар Иванович подготовил свою смену: и Ангелина Шершень, и ведущие артисты прекрасно справляются со своими задачами. Чуть позже мы обязательно с ними встретимся. Хочется услышать мнение и предложения каждого актера. Чего хотят они, какое будущее видят? Поверьте, решать всё за закрытыми дверьми, в кулуарах мы не будем.

Александр Осипов предполагает, что новым режиссером театра может стать НЭТовец.

— Почему вы думаете, что этот человек будет пришлым? — рассуждает председатель думского комитета по культуре. — Говорят о кандидатуре Дмитрия Полянина . Соглашусь, очень талантливый человек. Но он совсем недавно возглавил Волгоградский музыкальный театр. Зачем его дергать? Слышал версию о том, что новым худруком может стать экс-вице-мэр Волгограда Анатолий Омельченко. Послушайте, человек всего месяц отработал в администрации. Да будь он хоть семи пядей во лбу — слишком мало времени для того, чтобы ставить его режиссером. Третий вариант вообще не вызывает ничего, кроме улыбки: НЭТ возглавит депутат Александр Осипов. Может я еще в космос хочу полететь?

Почему вы считаете, что новый художественный руководитель будет не из театра? Я как раз этой версии вообще не исключаю. Постараемся сделать все максимально прозрачным. У нас нет цели что-то скрывать, решать такие важные вопросы в кулуарах и уж тем более разводить вокруг этой темы нездоровый ажиотаж.

Прежде рассуждая о переименовании НЭТа в русский драматический театр, сегодня Александр Осипов предлагает обсудить этот вариант с артистами.

— Тот, кто называет нас «Швондерами от культуры», оскорбляет в первую очередь себя. Зачем всё это? Да, ситуация не была простой, — признается Александр Осипов. — Но мы не собирались приходить и ломать всё старое. Не собираемся и сейчас. На мой взгляд, нужно уберечь дух НЭТа и сохранить традиции драматического театра. Я православный христианин и знаю, что душу нужно проводить в спокойствии. Поэтому предлагаю не спекулировать темой смерти, а поговорить о будущем НЭТа после 40 дней со смерти Отара Джангишерашвили.