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Филипп Янковский назвал Олега Табакова легендой
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Филипп Янковский назвал Олега Табакова легендой 

RT на русском 15 марта 2018
Фото: Новости Саратова
Актёр Филипп Янковский назвал народного артиста Олега Табакова легендой, сообщают «Дни.ру». Янковский в 1990 году окончил курс Табакова в школе-студии МХАТ. По словам актёра, это учитель, которого он очень сильно любил.
«Когда из жизни ушёл мой отец (Олег Янковский умер в 2009 году. — RT), Табаков стал мне вторым папой. Я его очень сильно любил, многим ему обязан», — отметил Янковский.
Он считает, что Табаков был легендой, целой эпохой, и смерть его невозможно принять.
Ранее сообщалось, что в Москве началось прощание с Олегом Табаковым.
Также ФАН сообщало, что министр культуры России Владимир Мединский назвал Табакова гениальным актёром, выдающимся режиссёром и педагогом.
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