Филипп Янковский назвал Олега Табакова легендой

Актёр Филипп Янковский назвал народного артиста Олега Табакова легендой, сообщают «Дни.ру». Янковский в 1990 году окончил курс Табакова в школе-студии МХАТ. По словам актёра, это учитель, которого он очень сильно любил.

«Когда из жизни ушёл мой отец ( Олег Янковский умер в 2009 году. — RT), Табаков стал мне вторым папой. Я его очень сильно любил, многим ему обязан», — отметил Янковский.

Он считает, что Табаков был легендой, целой эпохой, и смерть его невозможно принять.

Ранее сообщалось, что в Москве началось прощание с Олегом Табаковым.