Хозяева танца. Знаменитый ансамбль им. Игоря Моисеева дал концерт в Адыгее

Разнообразие и красота мира в самом уникальном его проявлении, хореографии — языке, который не нуждается в переводе, увидели зрители Адыгеи.

На сцене Государственной филармонии РА состоялся концерт легендарного российского коллектива — Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева.

Портрет народа

Калмыцкий танец и адыгский тляпатет, греческий сиртаки и молдавский жок, русский хоровод и танец аргентинских пастухов гаучо — это не просто номера концертной программы, это целое путешествие по разным странам и континентам, в которое зритель пускается вместе с «моисеевцами» 81-й год подряд.

Игорь Моисеев сказал в одном из интервью: «Народный танец — это пластический портрет народа. Это эмоциональная, поэтическая летопись народа, образно, ярко рисующая историю событий и чувств, пережитых им».

Увидеть эту поэтическую летопись 8 Марта посчастливилось жителям Адыгеи. В республику «моисеевцы» приехали по приглашению министерства культуры РА. Лучший подарок в Международный женский день трудно придумать.

Билеты на концерт были раскуплены за месяц. В зале аншлаг — все 800 мест заполнены, на концерт шли целыми семьями.

«Если хотите научить человека уважению к другому народу, воспитывайте его на танцах Моисеева. Это лучшее средство для сохранения мира на Земле», — уверен художник-модельер, заслуженный работник культуры Адыгеи Юрий Сташ.

Концерт начался русским танцем «Лето». Казалось бы, что нового можно открыть в русском танце, знакомом с детства. Но русская пляска «моисеевцев» — это именно открытие, когда после первых тактов зритель ловит себя на том, что непроизвольно начинает улыбаться.

«Неудивительно, Моисеев — гений! Посредством своей хореографии он перенёс народный танец на большую сцену по всем профессиональным канонам. Он не только был гениальным балетмейстером, он — гениальный режиссёр и философ. В любом его номере вы найдёте тонкий юмор, чёткую драматургию. Созданный им ансамбль — это, по сути, самый настоящий театр», — рассказала народная артистка России, художественный руководитель коллектива Елена Щербакова.

Поцелуй Марлен Дитрих

Гастроли стали судьбой коллектива с 1942 г. в непростые для страны годы гастрольные поезда везли артистов по Забайкалью и Дальнему Востоку, Сибири и Уралу. Но именно в это время Моисеев создал шедевры сегодняшнего репертуара ансамбля — «Большую флотскую сюиту» и «Русскую сюиту», которые в те годы зачастую приходилось репетировать на вагонных платформах.

За 81 год существования ансамбль Игоря Моисеева побывал более чем в 60 странах мира. Сам хореограф шутил, что из его жизни легче составить путеводитель, чем биографию. За свою историю ансамбль выступил на всех лучших площадках мира.

При этом Моисеев подчёркивал: «Мы не коллекционеры танцев и не накалываем их, как бабочек, на булавку. Мы подходим к народному танцу как к материалу для творчества, не скрывая своего авторства». Как-то после спектакля в Нью-Йорке к Моисееву подошла хорошо одетая красивая женщина и попросила разрешения поцеловать его руку. Это была Марлен Дитрих. Шесть лет назад на сцене парижского Пале де Конгре ансамблю Игоря Моисеева вручили специальную медаль ЮНЕСКО, а его хореографической картине «Партизаны» французская публика аплодировала стоя.

Адыгские мотивы

Овациями встретили танцы ансамбля Моисеева зрители Адыгеи. И особенно адыгский танец «Тляпатет», поставленный специально для легендарного ансамбля народным артистом РА, худруком академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс» Асланом Хаджаевым.

«Впервые фрагмент женского танца на тляпатетах в исполнении ансамбля «Нальмэс» я увидела в мае 2016-го на саммите в Сочи и предложила Аслану поставить этот танец для ансамбля Игоря Моисеева к нашему 80-му юбилейному сезону», — рассказала Елена Щербакова.

Танец он ставил две недели, хотя номер был готов за три первых дня работы. Профессионалы такого класса, по словам А. Хаджаева, могут справиться с любой, даже очень сложной хореографией. Главное — исполнить танец так, чтобы ни у кого даже мысли не возникло, что танцуют не адыги.

Танец «Тляпатет» сразу пришёлся по душе зрителям Адыгеи.

«Концерт ансамбля Игоря Моисеева — это главное событие культурной жизни Адыгеи. И не только этого года. И большая честь не только для меня, но и для всего народа республики, что для своего звёздного и штучного репертуара «моисеевцы» выбрали именно нашу, адыгскую хореографию. Это дорогого стоит!» — считает Аслан Хаджаев.

По его словам, громадная популярность ансамбля Моисеева даже не в том, что он уже стал легендой.

— «Моисеевцев» я бы назвал хозяевами танца. Это первый профессиональный коллектив народного танца. Не было бы его, не было бы сегодня в стране других коллективов, которые стали появляться вослед «моисеевцам» и в создании которых активное участие принимал сам Игорь Моисеев. Его заслуга ещё и в том, что ни в одной другой стране мира нет стольких профессиональных коллективов народных танцев. И заслугу эту сложно переоценить, — уверен Аслан Хаджаев.

Заслуги ансамбля оценило и руководство РА: Елене Щербаковой присвоено звание народной артистки республики, а актрисе Юлии Шутовой, одной из исполнительниц «Тляпатета», — заслуженной артистки Адыгеи.