Худрук Платоновфеста обратился к Гордееву за федеральной поддержкой

После показа воронежской оперы «Родина электричества» на фестивале «Золотая Маска» полпред Президента в ЦФО Алексей Гордеев встретился с режиссером постановки и худруком Платоновского фестиваля искусств Михаилом Бычковым.

В ходе встречи обсудили подготовку к VIII Платоновскому фестивалю, который традиционно пройдет в Воронеже в первый месяц лета. Худрук фестиваля обратился к экс-губернатору за федеральной поддержкой, чтобы как можно большее число жителей ЦФО узнали об этом мероприятии, имели возможность посмотреть спектакли и принять участие в событиях и программах театрального форума.

Фестиваль, названный именем выдающегося прозаика XX века Андрея Платонова, проходит в Воронежской области с 2011 года. По признанию экспертов, фестиваль стал одним из самых масштабных и содержательных российских культурных форумов, пользующихся интересом не только у профессиональной аудитории, но и простых жителей. Так, к примеру, в 2017 году на событиях форума побывало более 85 тысяч зрителей из разных городов страны.

Подробнее узнать о предстоящих событиях фестиваля можно в сюжете «АиФ-Черноземье».