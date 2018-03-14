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Худрук Платоновфеста обратился к Гордееву за федеральной поддержкой
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Худрук Платоновфеста обратился к Гордееву за федеральной поддержкой 

АиФ 14 марта 2018
Фото: АиФ
После показа воронежской оперы «Родина электричества» на фестивале «Золотая Маска» полпред Президента в ЦФО Алексей Гордеев встретился с режиссером постановки и худруком Платоновского фестиваля искусств Михаилом Бычковым.
В ходе встречи обсудили подготовку к VIII Платоновскому фестивалю, который традиционно пройдет в Воронеже в первый месяц лета. Худрук фестиваля обратился к экс-губернатору за федеральной поддержкой, чтобы как можно большее число жителей ЦФО узнали об этом мероприятии, имели возможность посмотреть спектакли и принять участие в событиях и программах театрального форума.
Фестиваль, названный именем выдающегося прозаика XX века Андрея Платонова, проходит в Воронежской области с 2011 года. По признанию экспертов, фестиваль стал одним из самых масштабных и содержательных российских культурных форумов, пользующихся интересом не только у профессиональной аудитории, но и простых жителей. Так, к примеру, в 2017 году на событиях форума побывало более 85 тысяч зрителей из разных городов страны.
Подробнее узнать о предстоящих событиях фестиваля можно в сюжете «АиФ-Черноземье».
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