В центре соцобслуживания «Хорошевский» представили постановку «О, женщина!»

В территориальном центре соцобслуживания «Беговой» филиал «Хорошевский» прошли праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Для милых дам была организована праздничная программа с приглашенными артистами и волонтерами района Хорошевский.

На встречах звучали песни о любви и весне. Театральная студия «Экспромт» поздравила всех гостей тематической постановкой «О, женщина!». Звучали песни под баян, вокально-хоровой ансамбль «Рассвет» презентовал новую программу «Романсы». Исполнила песни прошлых лет и Анна Цыплакова, поразившая всех тонкостью исполнения.

В завершении встреч было проведено совместное чаепитие. (то)