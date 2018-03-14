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В центре соцобслуживания «Хорошевский» представили постановку «О, женщина!»
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В центре соцобслуживания «Хорошевский» представили постановку «О, женщина!» 

Управа района Хорошевский города Москвы 14 марта 2018
В территориальном центре соцобслуживания «Беговой» филиал «Хорошевский» прошли праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Для милых дам была организована праздничная программа с приглашенными артистами и волонтерами района Хорошевский.
На встречах звучали песни о любви и весне. Театральная студия «Экспромт» поздравила всех гостей тематической постановкой «О, женщина!». Звучали песни под баян, вокально-хоровой ансамбль «Рассвет» презентовал новую программу «Романсы». Исполнила песни прошлых лет и Анна Цыплакова, поразившая всех тонкостью исполнения.
В завершении встреч было проведено совместное чаепитие. (то)
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