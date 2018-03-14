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Константин Баканов: Ай да Ефремов!..
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Константин Баканов: Ай да Ефремов!.. 

ИД «Собеседник» 14 марта 2018
Фото: ИД "Собеседник"
Обозреватель Sobesednik.ru — о травле Михаила Ефремова после пресловутого спектакля в Самаре.
Михаил Олегович Ефремов сделал информационную картину затянувшихся на четыре дня праздников. На фоне заполнивших ленты новостей фотографий военных самолетов, ракетных установок и прочего российского мегаоружия образ артиста Ефремова был яркой визуальной отдушиной. Повод, правда, так себе — скандал на гастролях в Самаре.
Якобы пьяный Ефремов задержал начало спектакля, невнятно бормотал свои реплики, а потом обматерил зрителя, крикнувшего из зала: «Громче!» И далее периодически по ходу пьесы вступал с ним в недружелюбные диалоги. После того как скандал просочился в публичное пространство, Михал Олегыч вынужден был объясняться. «Это Пинтер. Черная английская комедия. Немножко не догнали, вот и все», — снова не без уколов заметил он.
Из интернета история переползла в телевизор, где ее стали культивировать не без истерики (наш телевизор это умеет). Руководство театра «Современник» долго решало, как разрулить ситуацию, и в итоге выступило скорее в защиту своего артиста. Директор Игорь Попов сказал, что не понял причину скандала. Ефремов божится, что был трезв, и в это легко поверить, вспомнив его друга Гарика Сукачева. Тоже профи до мозга костей и тоже с имиджем пропойцы — трава не расти. На концерте Гарика к третьей песне у вас не останется сомнений в том, что артист нашвырялся за кулисами по самое не могу и еле держится на ногах. Но после выступления он выйдет элегантным и внятно ответит на серьезные вопросы. Пьянство — это да, но в свободное от работы время.
С Ефремовым та же история. Актер бывает вспыльчив (сами на себе иной раз испытываем) и просьбу зрителя мог воспринять как неуважение. К тому же ответил ему сквозь призму своего образа — конфликтера Макса. Грань между юмором, тем более черным, и бестактной наглостью на самом деле очень зыбкая, но вполне возможно, Михал Олегыч действительно хотел всего лишь поиграть с залом. Начав эту игру на грани фола, готов ли он проиграть?
Центральные телеканалы вполне могут использовать эту историю для того, чтобы отомстить Ефремову за его отклонения от генеральной линии партии. И за «Гражданина поэта», где можно, в отличие от телевизора, смеяться над Путиным, и за грядущую роль в американском сериале «Кровавый тиран», где Ефремов сыграет того же Путина. Скандал возможен похлеще, чем со «Смертью Сталина», и массовку для травли будет очень кстати подготовить заранее.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №10-2018.
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