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Юных омичей зовут поучаствовать в конкурсе рисунков
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Юных омичей зовут поучаствовать в конкурсе рисунков 

АиФ-Омск 14 марта 2018
Фото: АиФ-Омск
17 и 18 марта в 11.00 «Пятый театр» представит премьеру волшебной сказки «Летучий корабль» по пьесе Валерия Ткачука.
Известная история, основанная на русских народных сказках, приобретет новые смыслы в пересказе режиссёра Дениса Шибаева. По его замыслу чудесную сказку о мечте, о сложном и опасном пути к своему счастью юным зрителям поведают ярмарочные скоморохи. В качестве музыкального оформления — любимые многими поколениями зрителей песни композитора Максима Дунаевского из одноименного мультфильма.
В честь премьеры волшебной сказки «Летучий корабль» «Пятый театр» объявил конкурс детских рисунков. Для участия в конкурсе до 31 марта необходимо принести рисунок на тему «Мой любимый герой сказки „Летучий корабль“ в кассу театра, не забыв подписать его и указать контактный номер телефона и возраст ребёнка. Авторы лучших рисунков получат призы от театра. Подведение итогов состоится 2 апреля.
Есть и ещё один приз: тем, кто принесёт работу в кассу театра до 17 марта и купит билет на премьеру „Летучего корабля“ — второй билет подарят бесплатно. (Акция действует с 13.03.2018 года и пока билеты есть в наличии. Количество мест ограничено.)
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