Праздник «Крымская весна-2018» в Новосибирске — программа

Праздничный концерт под названием «Россия. Севастополь. Крым» пройдет в рамках фестиваля «Крымская весна» 18 марта в Новосибирске. В четырехчасовом праздничном шоу примут участие около 300 артистов. Завершится концерт выступлением Александра Маршала и праздничным салютом, который по времени совпадет с окончанием голосования на избирательных участках — 18 марта пройдут выборы Президента РФ.

16.00 — начало концерта на площадке в Театральном сквере перед Оперным театром (Внимание для водителей! Перекрытия площади Ленина не будет);

16.10 — 19.00 — праздничный концерт с участием творческих коллективов области:

— вокальный ансамбль «Кашалот»;

— «Бридж-квартет»;

— студия современного танца «Драйв»;

— ансамбль песни и танца «Чалдоны»;

— вокальный ансамбль «Славяне»;

— дуэт «Ягода»;

— народный хореографический ансамбль «Сибирские узоры».

19.00 — начало праздничного концерта с участием приглашенной группы «Маршал»;

19.50-20.00 — праздничный фейерверк в Первомайском сквере Новосибирска.

Напомним, в 2014 году Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Присоединение этих территорий было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым.

На пресс-конференции, посвященной фестивалю «Крымская весна», врио министра культуры НСО Игорь Решетников напомнил, что Новосибирск и Севастополь — города-побратимы.

«Мы не будем это мероприятие политизировать. Хочется, чтобы люди пришли и послушали хорошую музыку, — отметил врио министра культуры НСО Игорь Решетников. — В этом году мы собирались привезти в Новосибирск севастопольский «Театр танца», но, к сожалению, у них скончался художественный руководитель, поэтому гастроли отложили на осень. Мы надеемся, они у нас все же побывают. У них замечательный «Театр танца», но они практически не гастролировали по России — только за рубежом».