Дворцу творчества и школе в Саратове хотят присвоить имя Табакова

Уроженец Саратова Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. В школьные годы Табаков посещал театральный кружок «Молодая гвардия» Саратовского дворца пионеров и школьников (ныне дворец творчества детей и молодежи) под руководством Натальи Сухостав, а учился он в школе №18.

"Мы выступили с инициативой назвать школу, где учился Олег Павлович, а также дворец пионеров его именем… Ожидаем, что в ближайшее время обоим объектам присвоят имя нашего земляка", — сказал Ландо.