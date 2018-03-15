Дворцу творчества и школе в Саратове хотят присвоить имя Табакова 

САРАТОВ, 15 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Общественная палата Саратовской области предложила назвать именем Олега Табакова городской дворец творчества детей и молодежи и школу №18, где учился актер, сообщил РИА Новости председатель палаты Александр Ландо.
Уроженец Саратова Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. В школьные годы Табаков посещал театральный кружок «Молодая гвардия» Саратовского дворца пионеров и школьников (ныне дворец творчества детей и молодежи) под руководством Натальи Сухостав, а учился он в школе №18.
"Мы выступили с инициативой назвать школу, где учился Олег Павлович, а также дворец пионеров его именем… Ожидаем, что в ближайшее время обоим объектам присвоят имя нашего земляка", — сказал Ландо.
По его словам, Общественная палата уже готовит документы для передачи городским властям. Он добавил, что во дворце творчества и в школе планируется также организовать музеи, посвященные Табакову.