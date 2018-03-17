Свердловский драмтеатр предложили назвать в честь Олега Табакова 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Свердловский государственный академический театр драмы предложили наименовать в честь народного артиста СССР Олега Табакова. Об инициативе на своей странице в социальной сети Facebook заявил депутат Екатеринбургской городской Думы Михаил Гаранин.
"А вот если наш «Свердловский и. т. д. театр драмы» станет носить имя Табакова, — можно побрататься с Театром-студией «ТАБАКЕРКА», и пусть выпускники проходят практику в нашем театре драмы имени Олега Табакова", — написал он.
В пресс-службе драмтеатра ТАСС не комментируют данную ситуацию.
По данным местных СМИ, театр пока не принял решение о наименовании.
Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет.