Ещё
Свердловский драмтеатр предложили назвать в честь Олега Табакова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Свердловский драмтеатр предложили назвать в честь Олега Табакова 

ТАСС 18 часов назад
Фото: Уральский меридиан
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Свердловский государственный академический театр драмы предложили наименовать в честь народного артиста СССР Олега Табакова. Об инициативе на своей странице в социальной сети Facebook заявил депутат Екатеринбургской городской Думы Михаил Гаранин.
"А вот если наш «Свердловский и. т. д. театр драмы» станет носить имя Табакова, — можно побрататься с Театром-студией «ТАБАКЕРКА», и пусть выпускники проходят практику в нашем театре драмы имени Олега Табакова", — написал он.
В пресс-службе драмтеатра ТАСС не комментируют данную ситуацию.
По данным местных СМИ, театр пока не принял решение о наименовании.
Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет.
ТАСС: последние новости
В городах России почтили память Олега Табакова Комитет по культуре: уход режиссера Бутусова из Театра Ленсовета не повредит его карьере В Ставрополе впервые для детей поставили спектакль на черкесском языке
 Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской25
Самые дикие реалити-шоу со всего мира6
Самые дикие порнопародии на фильмы и мультсериалы22
Фильмы, которые вдохновят вас на новые победы
5 самых интересных мест в Петербурге: выбор блогера
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение