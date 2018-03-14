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Раскрыт размер наследства Табакова
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Раскрыт размер наследства Табакова 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Журналисты выяснили размер наследства, которое актер Олег Табаков оставил после смерти. Стоимость недвижимости скончавшегося артиста составляет более 600 миллионов рублей, пишет dni.ru со ссылкой на риэлторов.
Табаков, по информации портала, владел тремя квартирами в Москве, стоимость которых превышает 200 миллионов рублей, и загородным домом с участком два гектара за 400 миллионов. Портал также выяснил, что на постах директора и художественного руководителя МХТ имени Чехова артист зарабатывал почти миллион рублей в месяц. Вместе с другими заработками ежемесячный доход Табакова составлял около двух миллионов рублей.
Похороны артиста пройдут 15 марта на Новодевичьем кладбище. Табаков скончался на 83 году жизни 12 марта. Перед смертью он несколько месяцев находился в больнице. В январе Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Олег Табаков известен по таким картинам, как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит».
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