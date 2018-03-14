Воронежский драмтеатр поставит спектакль по пьесе Горького «Старик»

28 марта в 19:00 на сцене Воронежского драмтеатра им. Кольцова пройдет премьерный показ спектакля «Куда летишь, кукушечка» по пьесе Максима Горького «Старик».

По напряженности действия, нетривиальности фабулы и непредсказуемости финала эта история может соперничать с остросюжетным детективом. Отчасти это и есть детектив, только с включением «обратной перспективы». Но в отличие от жанра, где всё чуть понарошку, здесь разворачивается настоящая человеческая драма.

Зловещие тени из прошлого настигают Ивана Васильевича Мастакова в момент, когда все в его жизни начинает налаживаться и счастье кажется таким близким. Что предпримет энергичный, деятельный человек, когда страшная тайна вот-вот будет раскрыта?