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Воронежский драмтеатр поставит спектакль по пьесе Горького «Старик»
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Воронежский драмтеатр поставит спектакль по пьесе Горького «Старик» 

АиФ 14 марта 2018
Фото: АиФ
28 марта в 19:00 на сцене Воронежского драмтеатра им. Кольцова пройдет премьерный показ спектакля «Куда летишь, кукушечка» по пьесе Максима Горького «Старик».
По напряженности действия, нетривиальности фабулы и непредсказуемости финала эта история может соперничать с остросюжетным детективом. Отчасти это и есть детектив, только с включением «обратной перспективы». Но в отличие от жанра, где всё чуть понарошку, здесь разворачивается настоящая человеческая драма.
Зловещие тени из прошлого настигают Ивана Васильевича Мастакова в момент, когда все в его жизни начинает налаживаться и счастье кажется таким близким. Что предпримет энергичный, деятельный человек, когда страшная тайна вот-вот будет раскрыта?
Режиссером-постановщиком спектакля выступил Александр Сидоренко. И у воронежцев будет возможность встретиться с режиссером и задать ему интересующие вопросы. Встреча в рамках проекта «ПоговоримПослушаем» пройдет за два дня до премьеры, 26 марта в 18:00. Зрители смогут не только пообщаться с режиссёром, но и посмотреть генеральный прогон спектакля. Билеты уже есть в продаже.
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