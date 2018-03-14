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Советск рассчитывает получить гранты на благоустройство
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Советск рассчитывает получить гранты на благоустройство 

Вести Калининград 14 марта 2018
Фото: Вести Калининград
В Советске планируют благоустроить места туристической привлекательности с привлечением грантов. Здесь подготовили проекты для участия в международных программах приграничного сотрудничества. Всего разработано 11 заявок.
Бюджеты проектов составляют от 500 тысяч до 2 с половиной миллионов евро. В основном это объекты историко-культурного наследия.
Так, разработан проект реконструкции городской набережной реки Неман. Здесь планируют воссоздать прогулочную зону, и даже причал для маломерных судов. Также в планах реконструкция знаменитого исторического Зелёного театра, строительство велосипедной дорожки с подсветкой вокруг озера.
В числе приоритетных задач — долгожданный ремонт сгоревшего здания бывшего колледжа культуры. Дом является памятником истории и архитектуры, до войны в нем располагался театр имени королевы Луизы.
Олег Вашурин, начальник управления по культуре администрации Советского городского округа:
— Безусловно, проекты выбирались по принципу наибольшей посещаемости жителями и туристами нашего города. Мы собираемся реконструировать это здание и перенести туда выставочный центр музея истории Советска.
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