В Бузулуке прошла концертно-театральная постановка «Россия: время вперёд!»

14 ноября спектакль прошёл в Бузулуке, в ДК «Юбилейный». Путешествие, в которое отправился зритель, состояло из восьми картин — «Русь первозданная», «Вера», «Путь», «Подвиг», «Современная Россия», «Любовь», «Надежда». Каждая картина олицетворяла новую духовную историческую ступень развития России, символически отражала судьбы и переживания людей, представленных в музыкальной и поэтической форме. Сквозь призму известных песен и музыкальных произведений, созданных лучшими талантами России, перед зрителем возникал новый осязаемый смысл, способный изменить человека и дать возможность всем нам говорить на языке добра, надежды и любви.

Проект дал возможность открыть новые имена юных талантов в регионах, где проходили выступления. Концерт в Бузулуке украсили выступления Ирины Мелеховой и Марии Архиповой . Самая юная участница концерта — восьмилетняя Ирина Мелехова — дочка сотрудницы ПАО «Оренбургнефть». Она дважды становилась победителем конкурса «Роснефть зажигает звёзды», участвовала в конкурсах исполнительского мастерства в Самаре и Бузулуке. Вместе с Хором Сретенского монастыря и ансамблем «Терем-Квартет» Ирина Мелехова и солист Сретенского Хора Иван Леонов исполнили песню «Подмосковные вечера!»

Сотрудница ПАО «Оренбургнефть» Мария Архипова — выпускница музыкальной школы №2 города Бузулука. Она совершенствует вокальное мастерство под чутким руководством своего педагога Галины Познахаревой и уже становилась лауреатом городских, всероссийских и международных эстрадно-джазовых конкурсов.

Новые аранжировки, современное прочтение известных произведений в сочетании с современной музыкой, многомерным видеорядом, сопровождающим концертные номера на трёх рядах экранов, стало зримой иллюстрацией поступательного движения времени вперёд.

Это уже четвёртый совместный проект компании «Роснефть» и Сретенского хора. Постановки «Роснефть. Великой Победе посвящается», «Несвятые святые», «Романовы» с огромным успехом прошли в 2015, 2016 и 2017 годах благодаря поддержке ПАО «Роснефть».

Великолепное представление никого в зале не оставило равнодушным, артистов провожали бурными аплодисментами, слезами восхищения и благодарности.