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Жители Ликино‑Дулева 17 марта смогут посмотреть бесплатный концерт с участием актеров кино
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Жители Ликино‑Дулева 17 марта смогут посмотреть бесплатный концерт с участием актеров кино 

РИАМО 14 марта 2018
Фото: РИАМО
Концерт российских актеров кино пройдет 17 марта в центре культурного развития «Юбилейный» городского округа Ликино-Дулево, вход свободный, сообщается на официальном сайте муниципалитета.
«В концертную программу в ЦКР «Юбилейный» 17 марта включены выступления заслуженных артистов России — актера Максима Колосова, актрисы театра и кино Светланы Галка, заслуженного артиста России Эвклида Кюрдзидиса, народной артистки России Натальи Гвоздиковой, заслуженной артистки России Оксаны Сташенко, певца Эдда Шульжевского. Ведущий вечера — секретарь Союза кинематографистов России Сергей Новожилов. Вход свободный», — говорится в сообщении.
Приглашаются все любители отечественного кино.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, начало концерта в 15:00.
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