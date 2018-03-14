Мединский вручил госнаграды деятелям культуры

"Сегодня мы присуждаем звания, включая государственные и ведомственные награды, деятелям, которые посвятили свою жизнь приумножению нашего культурного наследия. Одним из таких людей был наш современник, великий актер, выдающийся режиссер, основатель большой театральной школы, человек созидательной энергии — Олег Павлович Табаков ", — сказал Мединский перед церемонией вручения наград.

По его словам, многие из присутствующих на церемонии были его коллегами, друзьями, учениками.

"Он всегда говорил мне, что на нас с вами возложена особая ответственность за будущее нашей культуры, за ее сохранение, развитие уникальности во всех направлениях. Я хотел бы выразить благодарность тем, кто созидает, кто о ней рассказывает", — подчеркнул министр.