24 марта в «Ведогонь-театре» пройдет ежегодная акция «Ночь в театре»

Профессиональный театр Зеленограда приглашает 24 марта на ежегодную традиционную акцию «Ночь в театре», которая приурочена к проведению Всемирного дня театра (27 марта). «Ведогонь-театр» открыл электронную запись на мероприятия акции.

В рамках «Ночи в театре» зеленоградцев ждут неформальная встреча проекта «Поговорим?!», спектакль «Пришел мужчина к женщине» и проект «Читаем вслух».

«Ночь» в «Ведогонь-театре» начнется с кабаре Антоши Чехонте в 17.00 в новом зале — участие платное. Продолжится акция показом спектакля «Пришел мужчина к женщине» в20.00 на основной сцене — участие также платное.

После чего «Ведогонь-театр» приглашает в 22.00 на неформальную встречу проекта «Поговорим?!» с театральной семьей артистов Натальей Табачковой и Александром Бавтриковым. Они — пример гармоничной театральной семьи. И «Ночь в театре» они проведут вместе со своим зрителем. В рамках проекта «Поговорим?!» они расскажут о том, что значит жить и работать бок о бок в актерской семье, о поддержке, взаимоуважении и вере друг в друга. Пройти онлайн-регистрацию на бесплатное событие можно по ссылке, а также входом может служить билет на спектакль «Пришел мужчина к женщине» (в этом случае регистрация не нужна).

Завершится «Ночь в театре» театральным кафе «Читаем вслух» в 23.30. Художественный руководитель «Ведогонь-театра», заслуженный артист РФ Павел Курочкин и актриса Наталья Третьяк прочтут театральные легенды. В атмосфере уютного кафе зазвучат волшебные тексты журналиста и критика, известного фельетониста XIX-начала XX века В. Дорошевича и письма советского актера Е. Велихова. Регистрация по ссылке.