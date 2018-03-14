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24 марта в «Ведогонь-театре» пройдет ежегодная акция «Ночь в театре»
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24 марта в «Ведогонь-театре» пройдет ежегодная акция «Ночь в театре» 

Префектура Зеленоградского административного округа 14 марта 2018
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Профессиональный театр Зеленограда приглашает 24 марта на ежегодную традиционную акцию «Ночь в театре», которая приурочена к проведению Всемирного дня театра (27 марта). «Ведогонь-театр» открыл электронную запись на мероприятия акции.
В рамках «Ночи в театре» зеленоградцев ждут неформальная встреча проекта «Поговорим?!», спектакль «Пришел мужчина к женщине» и проект «Читаем вслух».
«Ночь» в «Ведогонь-театре» начнется с кабаре Антоши Чехонте в 17.00 в новом зале — участие платное. Продолжится акция показом спектакля «Пришел мужчина к женщине» в20.00 на основной сцене — участие также платное.
После чего «Ведогонь-театр» приглашает в 22.00 на неформальную встречу проекта «Поговорим?!» с театральной семьей артистов Натальей Табачковой и Александром Бавтриковым. Они — пример гармоничной театральной семьи. И «Ночь в театре» они проведут вместе со своим зрителем. В рамках проекта «Поговорим?!» они расскажут о том, что значит жить и работать бок о бок в актерской семье, о поддержке, взаимоуважении и вере друг в друга. Пройти онлайн-регистрацию на бесплатное событие можно по ссылке, а также входом может служить билет на спектакль «Пришел мужчина к женщине» (в этом случае регистрация не нужна).
Завершится «Ночь в театре» театральным кафе «Читаем вслух» в 23.30. Художественный руководитель «Ведогонь-театра», заслуженный артист РФ Павел Курочкин и актриса Наталья Третьяк прочтут театральные легенды. В атмосфере уютного кафе зазвучат волшебные тексты журналиста и критика, известного фельетониста XIX-начала XX века В. Дорошевича и письма советского актера Е. Велихова. Регистрация по ссылке.
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