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Театр-студия «Старый Арбат» представят спектакль в культурном центре на Живописной
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Театр-студия «Старый Арбат» представят спектакль в культурном центре на Живописной 

Управа района Щукино 14 марта 2018
Фото: Управа района Щукино
Театр-студия «Старый Арбат» в культурном центре «Феникс» на Живописной представят французский водевиль «37 су Господина Монтодуана» по пьесе Эжена Лабиша.
— Зрители увидят курьезные ситуации, присущие классической комедии положения. Всего за час они побывают на самой безумной французской свадьбе, узнают, откуда берется приданое невесты и куда оно исчезает, услышат самое вызывающее признание в любви для той эпохи, — отметили в пресс-службе КЦ «Феникс».
Спектакль состоится 17 марта, начало в 19.00. Адрес: улица Живописная, дом 30, корпус 2. Более подробная информация о мероприятии по телефону 8 (499) 193-54-08. (вт)
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