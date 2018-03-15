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В Москве почти 60 театров примут участие в акции «Ночь театров»
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В Москве почти 60 театров примут участие в акции «Ночь театров» 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Почти 60 столичных театров примут участие в акции «Ночь театров» в Москве в четвертую субботу марта, сообщается на сайте мэра российской столицы.
Отмечается, что гости фестиваля смогут посетить открытые репетиции и премьерные спектакли, экскурсии, мастер-классы и творческие встречи в десятках московских театров.
"В этом году тема акции — «Театральные семьи. Театральные легенды». В фестивале примут участие почти 60 театров столицы. Актеры сыграют для зрителей репертуарные спектакли, организуют мастер-классы, творческие вечера с участием знаменитых актеров, драматургов и представителей театральных династий, а также проведут экскурсии в мир театрального закулисья", — говорится на сайте.
Добавляется, что москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить любое заинтересовавшее их мероприятие. Для этого необходимо записаться по телефону справочной службы выбранного театра или пройти регистрацию на его официальном сайте. Запись откроется 20 марта в 12.00.
Также гости и участники «Московского культурного форума-2018», который пройдет в Манеже, смогут посетить мероприятия акции «Ночь театров», не покидая площадки форума.
Последнее мероприятие в рамках «Ночи театров» завершится 25 марта в 03.00, информируют на сайте мэра столицы.
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