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Артисты Кировского театра кукол приняли участие в проекте УМВД «Госуслуги МВД. Проще, чем кажется»
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Артисты Кировского театра кукол приняли участие в проекте УМВД «Госуслуги МВД. Проще, чем кажется» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 14 марта 2018
В рамках реализации проекта «Госуслуги МВД. Проще, чем кажется» в среду, 14 марта, сотрудники УМВД России по Кировской области по инициативе члена Общественного совета при УМВД побывали в Кировском театре кукол имени А. Н. Афанасьева. Работникам учреждения культуры рассказали об интернет-портале государственных услуг, как им пользоваться и какие услуги осуществляются по линии Министерства внутренних дел. Оказалось, что у многих актеров и сотрудников уже есть личные кабинеты на этом сайте.
Для актеров кукольного театра наиболее актуальной оказалась услуга по получению справки об отсутствии судимости. По закону данный документ должны предоставлять работодателям все категории сотрудников, которые работают с детьми. При личном обращении в органы внутренних дел срок оказания услуги составляет 30 дней. Если делать заявку через личный кабинет на сайте Gosuslugi.ru, готовую справку в электронном виде заявитель получит в три раза быстрее, то есть всего через 10 дней. Документ нужно будет только распечатать.
Работникам театра рассказали и о других услугах Министерства внутренних дел, получить которые можно через личный кабинет. В их числе — получение и замена паспорта гражданина РФ, заграничного паспорта, водительского удостоверения, регистрация по месту жительства или месту пребывания и многие другие. Стоит отметить, что при оплате госпошлин ряда государственных услуг в электронном виде, гражданам предоставляется 30-процентная скидка.
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