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Эстрадный театр «АльТ» поздравил посетительниц Лианозовского парка с праздником
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Эстрадный театр «АльТ» поздравил посетительниц Лианозовского парка с праздником 

Управа района Лианозово 14 марта 2018
Фото: Управа района Лианозово
В пятницу, 9 марта, на главной сцене Лианозовского парка выступил эстрадный театр «АльТ». Ребята подготовили музыкальное поздравление к Международному женскому дню. Об этом рассказали в пресс-службе Лианозовского парка.
«Для всех прекрасных женщин — мам, бабушек, сестричек и подружек — лучшие песни представил международный ART-проект ArtWayAcademy. Посетительницы получили положительные эмоции — ведь праздник для них продолжился», — уточнили в пресс-службе парка.
Напомним, парк Лианозовского района находится по адресу: ул. Угличская, д. 13. (то)
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