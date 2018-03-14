Эстрадный театр «АльТ» поздравил посетительниц Лианозовского парка с праздником

В пятницу, 9 марта, на главной сцене Лианозовского парка выступил эстрадный театр «АльТ». Ребята подготовили музыкальное поздравление к Международному женскому дню. Об этом рассказали в пресс-службе Лианозовского парка.

«Для всех прекрасных женщин — мам, бабушек, сестричек и подружек — лучшие песни представил международный ART-проект ArtWayAcademy. Посетительницы получили положительные эмоции — ведь праздник для них продолжился», — уточнили в пресс-службе парка.

Напомним, парк Лианозовского района находится по адресу: ул. Угличская, д. 13. (то)