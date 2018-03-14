Сказка вернулась: шоу «Руслан и Людмила» покажут в Москве еще раз

Знаменитый ледовый мюзикл «Руслан и Людмила» по многочисленным просьбам зрителей будет показан в Москве еще раз. Такое решение приняла продюсер, автор идеи и исполнительница главной женской роли Татьяна Навка.

Красочное шоу пройдет с 24 марта по 1 апреля во дворце спорт «Мегаспорт». «После зимних праздников мы получили огромное количество восторженных отзывов о шоу. Ажиотаж был настолько сильным, что я даже не могла найти хорошее место супругу и дочери на один из спектаклей», — рассказала Навка. «Последние четыре дня многие люди сидели прямо на ступеньках, я никогда такого не видела и приняла беспрецедентное решение» — показать «Руслана и Людмилу» еще раз. Еще никогда никто не повторял одно и то же шоу с интервалом в два месяца», — отметила она.

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По словам Навки, весенние каникулы — отличное время для семейного похода на ледовый спектакль. Она выразила надежду на то, что теперь сказкой на льду насладятся все те, кто не успел приобрести билеты в прошлый раз.

Напомним, мировая премьера шоу «Руслан и Людмила» прошла в Москве в конце декабря. В общей сложности 24 шоу посетили более 150 тысяч человек. Роль Руслана исполнил пятикратный чемпион США в танцах на льду Петр Чернышев. В постановке также приняли участие многократный чемпион Италии Иван Ригини, олимпийский чемпион Виктор Петренко, многократный чемпион Франции Филипп Канделоро, двукратные призеры чемпионатов Европы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас и другие. Одноименную поэму Александра Пушкина разложили на музыкальные партии, которые исполнили Филипп Киркоров, Ани Лорак и Александр Панайотов.

Шоу было по-настоящему фееричным. Говорящая голова поверженного Черномором рыцаря, 3D-проекции, полеты артистов, яркие костюмы, подсвеченный инкрустированными лампочками лед и другие спецэффекты привели зрителей в небывалый восторг.

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