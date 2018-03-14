Мединский наградил деятелей культуры

«Сегодня мы присуждаем звания, включая государственные и ведомственные награды, деятелям, которые посвятили свою жизнь приумножению нашего культурного наследия. Одним из таких людей был наш современник, великий актер, выдающийся режиссер, основатель большой театральной школы, человек созидательной энергии — Олег Павлович Табаков», — цитирует РИА Новости слова министра культуры перед награждением. Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени были удостоены директор Академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Елена Щербакова, актрисы Ирина Алферова и Наталья Варлей; ректор Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Борис Любимов получил орден Почета. Артист-дрессировщик Росгосцирка Виталий Смолянц наградили медалью «За спасение погибавших», а помощника художественного руководителя РАМТа Елену Долгину, артистку Театра имени Маяковского Светлану Немоляеву, актрису Марию Шукшину — Почетной грамотой президента РФ. Актрису Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Веру Алентову, гендиректора Центрального музея современной истории Ирину Великанову, артиста Владимира Винокура, художественного руководителя Академии молодых певцов Мариинского театра Ларису Гергиеву, генерального директора ВГТРК Олега Добродеева, гендиректора Московского дома моды Вячеслава Зайцева, артиста Московского театра «Ленком» Александра Збруева, артиста Малого театра Владимира Носика, поэта Илью Резника, художественного руководителя Новосибирского театра опера и балета Владимира Кехмана, артиста Театра имени Моссовета Сергея Юрского наградили нагрудным знаком министерства культуры Российской Федерации «За вклад в российскую культуру», говорится в сообщении РИА Новости.