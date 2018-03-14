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В Доме культуры на Новой улице состоялась премьера спектакля «Красная шапочка»
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В Доме культуры на Новой улице состоялась премьера спектакля «Красная шапочка» 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 14 марта 2018
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
На минувшей неделе в Ховринском Доме культуры железнодорожников, который располагается в районе Западное Дегунино, прошла премьера спектакля «Красная шапочка».
— Комедия-фарс родилась в голове заслуженного артиста России Алексея Халяпина, исполнителя главной роли, ведущего педагога Школы драматической игровой песни в Ховринском ДКЖ. Он взял современную трактовку сказки о Красной шапочке и превратил ее в музыкальный, комедийный и даже психологический спектакль, от которого невозможно было оторваться, — рассказал представитель ДКЖ.
Спектакль получился ярким, тонким, с десятками смыслов и подтекстов.
Ховринский Дом культуры железнодорожников находится по адресу: ул. Новая, дом 2. (то)
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