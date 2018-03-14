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Юный артист с Сокола стал лауреатом фестиваля «Золотой ключик»
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Юный артист с Сокола стал лауреатом фестиваля «Золотой ключик» 

Управа района Сокол города Москвы 14 марта 2018
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Воспитанник студии эстрадного вокала и актерского мастерства школы №1384 имени Леманского на Соколе Николай Алексеев с успехом выступил на XXIV Открытом городском фестивале детского и юношеского творчества «Золотой ключик». Об этом сообщили в администрации учебного заведения.
— Николай получил диплом Лауреата III степени в номинации «Живое слово», — рассказали там.
Отметим, что фестиваль «Золотой ключик» проводится уже много лет подряд с целью поддержки талантливых детей и молодежи, содействия развитию многообразия юношеского художественного творчества, а также для становления и расширения культурных дружеских связей между участниками. (ак)
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