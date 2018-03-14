В местном культурном центре показали фильм-спектакль «Три девушки в голубом»

Кинопоказ «Трех девушек в голубом» состоялся в стенах культурного центра «Дружба» в минувший вторник, 13 марта.

Тематика мартовского цикла встреч киноклуба «Дневной сеанс» — театр. Отойти от кинематографии организаторы показов решили в связи с тематическим праздником — Днем театра, отмечаемым в России 27 марта.

Открыл мартовскую серию встреч фильм-спектакль Марка Захарова «Три девушки в голубом», основанный на комедии Ольги Петрушевской. Речь идет о трех сестрах, живущих за городом в небольшом дачном доме и воспитывающих в одиночку маленьких сыновей. Привычный образ жизни меняется после того, как одна из сестер, Ирина, знакомится с соседом Николаем Ивановичем.

— С участниками встречи мы обсудили творчество режиссера театра Марка Анатольевича Захарова. Конечно, мы не могли оставить без внимания событие, произошедшее 12 марта — смерть Олега Табакова — вспомнили его самые яркие роли, обсудили преподавательскую и театральную деятельность, делились фактами из жизни актера. Отметили, что нынешнее молодое поколение, к сожалению, практически незнакомо с творчеством актера, — отметила организатор культурного досуга «Дружба» Татьяна Дадаева.