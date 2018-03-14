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Акция «Ночь театров» пройдет на 60 городских площадках
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Акция «Ночь театров» пройдет на 60 городских площадках 

Москва меняется 14 марта 2018
Фото: Москва меняется
В воскресенье, 26 марта, в Москве пройдет акция «Ночь театров» 26 марта. Почти 60 городских театров приглашают жителей и гостей столицы посетить репертуарные спектакли, мастер-классы, творческие вечера знаменитых актёров и драматургов, экскурсии в мир закулисья, сообщает сайт мэра Москвы.
Главной площадкой акции станет Центральный выставочный зал «Манеж», где 26 марта пройдет Московский культурный форум. В 22:00 на Московском культурном форуме в Манеже гости мероприятия увидят постановки Центра драматургии и режиссуры, Московского театра оперетты, Театра Романа Виктюка, а также Московского театра имени В. Маяковского и театра «Балет Москва». Кроме того, в перерывах между постановками перед гостями будут выступать артисты Мастерской Петра Фоменко, театра «Практика» и «Гоголь-центра».
Москвичи также смогут посетить встречи режиссёров и актёров со зрителями. В этом году можно будет попасть на встречу с руководителем «Современника» Галиной Волчек. Она два часа, с 20:00 до 22:00, будет общаться со зрителями на малой сцене театра. В Театре на Малой Бронной со зрителями встретится актёр Геннадий Сайфулин, а в театре «Модерн» пройдёт вечер памяти актёра Алексея Петренко. Вспоминать о коллеге будут актрисы Лариса Гузеева, Анна Ардова, Екатерина Волкова, певица Нинель Шацкая, актёры Валерий Баринов и Александр Пашутин, а также композитор Владимир Дашкевич.
Кроме того, для участников акции проведут ряд экскурсий за кулисы «Ленкома», «Школы современной пьесы» Московского театра теней, «Театриума на Серпуховке» и многих других городских театров.
В большинстве театров мероприятия начнутся в 21:00–22:00, в детских театрах они пройдут с 18:00 до 20:00. Подробную программу «Ночи», помимо сайтов самих театров, можно посмотреть на портале Департамента культуры города Москвы, также информация о мероприятиях в течение нескольких дней появится на  mos.ru  Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Акция «Ночь театров» пройдет на 60 городских площадках появились сначала на Москва Меняется.
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