В Казани пройдет фестиваль современного танца с бесплатными мастер-классами

Фестиваль современного танца и сценических практик #StagePlatforma с бесплатными мастер-классами впервые состоится в Казани 21-22 апреля.

Его инициатор — заслуженный артист Татарстана, премьер Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля Олег Ивенко. Среди организаторов форума — Союз театральных деятелей РТ, Дом актера им. М. Салимжанова, фонд развития исполнительского искусства «Sforzando», студия «BalletRoom». 22 апреля на сцене Дома актера ведущие солисты балетной труппы театра им. М. Джалиля: Олег Ивенко, Алессандро Каггеджи, Коя Окава, Мидори Тэрада, Антон Полодюк — представят композиции хореографов XXI века. В рамках концерта выступят танцовщик и хореограф, номинант премии «Золотая маска» Марсель Нуриев, победительница международных конкурсов, танцовщица фламенко Анна Федорова и другие.

Мастер-классы пройдут 21 апреля и 22 апреля с 11.00 до 16.00 на площадках Дома Актера им. М. Салимжанова (ул. Щапова, 37) и студии «BalletRoom» (ул. Жуковского, 23). Вход на все мастер-классы свободный. Алессандро Каггеджи в рамках своего мастер-класса по contemporary-dance разучит со зрителями связки с элементами хореографии Марты Грэм и Уильяма Форсайта. Мастер-класс по актерскому мастерству проведет народный артист Татарстана, актер Качаловского театра Илья Славутский. С искусством фламенко познакомит победительница международных конкурсов Анна Федорова. О секретах сценического и повседневного make-up расскажет Эльвира Петрова, мастер-класс по художественной фотографии проведет Николай Кулагин.