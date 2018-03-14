«СамАрте» показал премьеру режиссерского дебюта Павла Маркелова

Он, конечно, не впервые сидит в кресле режиссера и работает над детским спектаклем, но все это было в рамках театральных лабораторий. Пока одна из главных его работ — «Лягушка из Киото и лягушка из Осако». Эскиз к зачину одноименной японской сказки в 2011 году был выдержан в медитативном ритме. В этот раз Павел Маркелов выбрал бодрую повесть-сказку Сергея Михалкова «Суеверный Трусохвостик» и превратил ее в мюзикл.

В помощники по сценографии Павел Маркелов взял Игоря Каневского, с которым успел поработать в режиссерской студии под руководством Анатолия Праудина над спектаклями «Дети солнца» и «Пустынный путь». Душу мюзикла создавал профессиональный детский композитор Валерий Серебренников.

Павел Маркелов сделал себе имя как актер. Одна из главных его профессиональных особенностей — отличное чувство пространства сцены. Этот принцип он сохранил и как режиссер. В спектакле «Храбрый заяц» в каждом моменте есть четкая композиция, настолько выверенная, что спектакль можно разбирать на фотокадры. Казалось бы, естественное правило любой постановки, но канонически ему сейчас следуют разве что адепты визуального театра. Без этого эстетического эффекта мюзикл, конечно бы, мог потерять предписанное жанру очарование, но все обошлось.

Игорь Каневский серьезно поработал над костюмами и сценографией — так, заячий домик за минуту превращается в самолет, который по мере действа неоднократно меняет ракурс. Свет в спектакле тоже играет не последнюю роль — тут постарался Сергей Дильдин.

В мюзикле всегда чуть больше шоу, чем театра, — акцент на музыке, хореографии и визуальном ряде. Идеальный вариант для детского спектакля.

История про зайку, который был вынужден побороть свой страх и сесть за штурвал самолета, проста и незатейлива. Прием с очеловечениванием зверюшек, когда они начинают вести себя как грамотно развитое сообщество, дает широкий полигон для фантазии. Так, в «Храбром зайце» появляется пара кошек в исполнении Ярослава Тимофеева и Татьяны Наумовой, отвечающих за дух кабаре, ведь куда же без этого в мюзикле. Дятлы, в исполнении Алексея Кондрашева и Алексея Фирсова, взяли на себя современные танцевальные па, не забывая даже про популярные даб-движения. Не обошлось и без главного юмористического образа — свинюшки. За него взялась Екатерина Образцова и примерила образ Хавроньи. Юрий Коннов же переоделся в костюм иностранного породистого пса. Актер Ярослав Тимофеев настолько удачно смотрится в жанре мюзикла, что ему дали еще одну небольшую роль Ежа-почтальона. Удивляет своими прыжками детей и толстый медведь, которого представляет Сергей Макаров. Нашлись шутки и для Кирилла Рогозина и для Антонины Коневой, играющих в спектакле профессорское семейство козлов.

В итоге мюзикл получился веселым, но лишенным примитивного глума, привычного для спектаклей категории 6+. «Храбрый заяц» изобилует деталями — повторяющимися движениями, как у Трусохвостика (Сергей Бережной) и Пуговки (Татьяны Михайловой), незатихающей жизнью, когда основное внимание зрителей направлено на центрального персонажа, но игра на его фоне не замирает; и, конечно, песнями — лирическими и забавными.

Неизвестно, насколько близко Павел Маркелов принимал страх своего первого серьезного режиссерского дебюта на сцене «СамАрта», но хочется надеяться, что он, как заяц из сказки, его победил и вскоре начнет показывать больше своих работ.