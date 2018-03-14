Ещё
Рудольф Нуриев: жадный до жизни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рудольф Нуриев: жадный до жизни 

Мир24 14 марта 2018
В чем кроется причина неоднозначного поступка легендарного артиста балета — прыжка за «железный занавес»? Расскажем в программе «Достояние республик. Невозвращенцы» 17 марта в 10:15 на телеканале «МИР».
17 марта 2018 года исполнилось бы 80 лет Рудольфу Нуриеву, величайшему танцору и первому невозвращенцу среди советских артистов.
Решение бежать из СССР известный танцор принял спонтанно. У него не было четкого плана действий, сильных покровителей и даже всемирной известности. Прямиком с парижских гастролей Кировского театра он совершил прыжок в неизвестность сквозь «железный занавес».
Многие эксперты считают этот поступок инфантильным. Так ли это? Что на самом деле артиста сподвигло на побег из страны, и кто из звезд стал «зарубежной мамой» для него? Узнаете только на 18-й кнопке уже в эту субботу.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Олег Табаков при жизни строил храм «Табакерка» взяла перерыв после смерти Олега Табакова СМИ: Табаков умер от сердечного приступа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение