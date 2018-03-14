Рудольф Нуриев: жадный до жизни

В чем кроется причина неоднозначного поступка легендарного артиста балета — прыжка за «железный занавес»? Расскажем в программе «Достояние республик. Невозвращенцы» 17 марта в 10:15 на телеканале «МИР».

17 марта 2018 года исполнилось бы 80 лет Рудольфу Нуриеву, величайшему танцору и первому невозвращенцу среди советских артистов.

Решение бежать из СССР известный танцор принял спонтанно. У него не было четкого плана действий, сильных покровителей и даже всемирной известности. Прямиком с парижских гастролей Кировского театра он совершил прыжок в неизвестность сквозь «железный занавес».

Многие эксперты считают этот поступок инфантильным. Так ли это? Что на самом деле артиста сподвигло на побег из страны, и кто из звезд стал «зарубежной мамой» для него? Узнаете только на 18-й кнопке уже в эту субботу.

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