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В Грибоедовском театре появилась мемориальная гримерка
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В Грибоедовском театре появилась мемориальная гримерка 

Sputnik Грузия 14 марта 2018
Фото: Sputnik Грузия
В Грибоедовском театре открылась мемориальная гримерная легендарной актрисы Натальи Бурмистровой. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как выглядит историческое помещение и как оно оформлено
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