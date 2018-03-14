Свадебные зарисовки на сцене «Современника»

Московский театр «Современник» продолжает удивлять публику новыми постановками. На сей раз — «Свадьба». Режиссер Егор Перегудов замахнулся на шутливые, сатирические, трагикомические произведения классиков, в которых герои женятся.

Конечно, это произведения Чехова, Зощенко, Льва Толстого , Ильфа и Петрова. Из зарубежных классиков — Брехт, с его «Мещанской свадьбой». В этой компании оказался Михаил Жванецкий с рассказом «Как шутят в Одессе». Пожалуй, история Жванецкого — самая жизнерадостная, с надеждой на счастье.

Во время репетиций спектакля ненароком вспоминали самые громкие любовные коллизии в театре «Современник» и, конечно, парадоксальную свадьбу Нины Дорошиной и Олега Даля, с браком длиной в неделю. У героя Зощенко Володьки Завитушкина произошло нечто подобное. Он не разглядел своей невесты и не прочувствовал. Серьезное чувство, которое не заканчивается утром, в этой постановке только в «Крейцеровой сонате» по Льву Толстому. В остальных свадьбах — «суета сует», смех и грех.

Егор Перегудов использовал оркестр, который в дореволюционной России играл как на свадьбах, так и на похоронах, вероятно поэтому в некоторых эпизодах постановки со сцены звучат похоронные мелодии. В каждом сочетании есть предчувствие конца.

Самая трагическая свадьба, с войной, кровью, — у Брехта. Актеры в разных одеждах разыгрывают торжества, вызывая у зрителей личные воспоминания.

Алена Бабенко , которая играет всех главных героинь, в эксклюзивном интервью «ВМ» поделилась своим отношением к брачным церемониям.

— Наша «Свадьба» — тяжелый поезд, в котором сразу несколько классиков, -рассказала Бабенко. — Сегодня зритель ищет не только развлечений, но и ответов на вопросы. И мы даем этот ответ: «Мир спасет любовь, но чтобы найти свою любовь надо весь мир обойти». На мой взгляд, свадьба — странное мероприятие по сути. Не знаю ни одной пары, которая чувствовала бы себя на свадьбе комфортно. Сидят бедные новобрачные во главе стола, целуются под крики «Горько», напоказ, и ждут конца этой муки. Гости быстро напиваются, и все событие превращается в сомнительную вечеринку.

У спектакля есть смысловая структура. Начинается с истории Зощенко «Свадьба», где герои ищут друг друга во тьме, по наитию, и ошибаются. У Брехта — попытка найти любовь в страшной реальности войны, когда все разрушено, предано, продано. Финальная история — по рассказу Ильфа и Петрова «Сильное чувство» — попадает в наш день. И мужчины, и женщины ищут выгодную партию, чтобы поправить свое финансовое положение, или подняться по социальной лестнице. В почете — иностранцы. Героиня Алены Бабенко — Рита, подобно современным девушкам, мечтает о богатом, красивом, заморском принце.